Gattini finiscono dentro l'autocompattatore, salvati quattro cuccioli

Salvati quattro gattini al cimitero di Giardina Gallotti. Cuccioli che erano stati abbandonati all’interno di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti e che poi, assieme a tutta la spazzatura, sono stati trasbordati all’interno di un auto compattatore. Fatta la scoperta, è subito scattato l’allarme e sono stati gli stessi operatori ecologici a riuscire a mettere in salvo i quattro cuccioli. Dell’accaduto sono stati avvisati i carabinieri. Militari dell’Arma che stanno, adesso, cercando di identificare – laddove possibile – colui o colei che li ha abbandonati all’interno di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti.