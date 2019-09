Gare telematiche al Libero Consorzio, il sistema entra a “regime”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E' entrato a regime, con una trentina di gare già espletate, il progetto di miglioramento per i servizi all'utenza e che prevede la celebrazione telematica delle gare e che era stato avviato nel dicembre dello scorso anno. Il Libero Consorzio Comunale che opera in provincia di Agrigento come Stazione Unica Appaltante, si conferma così, all'avanguardia nella gestione delle procedure telematiche anche in materia di appalti pubblici.

Il settore “Attività negoziali" dell'Ente infatti, ha attivato, tra i primissimi in Sicilia, la piattaforma digitale per l'approvazione dei bandi di gara in forma telematica. Questa trasformazione è stata introdotta nel comma 2 dell'art. 40 del Codice degli appalti e consente alle imprese di partecipare alle gare bandite dall'Ente inviando tutta la documentazione in via telematica. Niente più plichi di documenti da spedire per le imprese, con un notevole risparmio economico, di materiale cartaceo e tempi di consegna immediati. Per partecipare ai nuovi bandi le imprese possono collegarsi telematicamente attraverso il portale Gare e Appalti che si trova nella home-page del sito www.provincia.agrigento.it.

Il Libero Consorzio comunale di Agrigento, in questi anni, ha maturato una notevole esperienza nel settore di gare ed appalti. Nel 2015, ad esempio, ha istituito il servizio "Centrale di Committenza per i Comuni", operando come Stazione unica Appaltante, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i comuni della provincia.

L'Ente, attraverso la Centrale di Committenza, oltre allo svolgimento delle gare, partecipa all'attività preparatoria di cooperazione con i Comuni fornendo la propria consulenza sulle procedure di gara per la scelta del contraente e collabora con i funzionari del Comune nella redazione dei bandi di gara.