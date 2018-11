Galleria Spinasanta, si va verso l'apertura a doppio senso di circolazione

Il caos e gli inevitabili disagi, specie negli orari di punta, hanno i giorni contati? Sembrerebbe proprio di sì perché secondo quanto annuncia, sui social network, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto vi sono "lavori in corso per l'utilizzo a doppio senso di circolazione della galleria Spinasanta".

La canna Nord doveva rimanere off-limits - per verifiche sulla staticità - fino al 30 novembre. Così era stato annunciato dall'Anas. I lavori di oggi per aprire a doppio senso di circolazione l'unica galleria sopravvissuta lascerebbe intravedere un orizzonte buio. L'idea che, immediatamente, viene in mente è, infatti, che la canna Nord non riaprirà affatto dopo il 30 novembre.

Gli interventi fatti in questi mesi dall’Anas hanno riguardato soltanto le infiltrazioni d’acqua. Le crepe, però, rimangono. Durante questo tempo nessun intervento di natura risolutiva è stato fatto e le condizioni della galleria non sembrerebbero essere per nulla migliorate.