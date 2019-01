Galleria "Spinasanta" invasa dei rifiuti, Mareamico scrive ad Anas

La galleria "Spinasanta" è invasa dai rifiuti. A segnalarlo ad Anas, dopo che la notizia era stata diffusa dalla stampa su indicazione dei cittadini, è stata l'associazione ambientalista Mareamico. Le foto parlano chiaro: nelle piazzole di sosta dell'unica canna della galleria oggi funzionante - divenuta a doppio senso di circolazione -, ignoti hanno nel tempo accumulato centinaia di chili di rifiuti, rendendo pericolosa la percorrenza. Questo non solo perché è stata eliminata appunto l'area di sosta di emergenza, ma perché i rifiuti si trasformerebbero in combustibile facilmente infiammabile in caso di un rogo. I rifiuti, da quanto possibile verificare visivamente, non sembrano di produzione civile, ma piuttosto provenienti da attività di vendita di pesce.

"Certamente - scrive Mareamico - tutto ciò è colpa degli incivili che gettano li la spazzatura, dell'amministrazione che non vigila sul territorio, della ditta di pulizia che non si accorge di quanto accade: ma la colpa maggiore è dell'Anas che solo qualche settimana fa ha introdotto il doppio senso di marcia dentro questa galleria non accorgendosi di tale grave problematica".