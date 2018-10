Galleria "Spinasanta", la situazione peggiora: nessun intervento risolutivo

Sono trascorsi circa due mesi dalla chiusura della galleria “Spinasanta. La situazione peggiora di giorno in giorno. Secondo quanto si legge nell’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, all’interno del tratto stradale chiuso vi sono delle enormi pozzanghere. Gli interventi fatti in questi due mesi dall’Anas hanno riguardato soltanto le infiltrazioni d’acqua. Le crepe, però, rimangono. In due mesi nessun intervento di natura risolutiva è stato fatto, la galleria non è per nulla migliorata, tutt’altro.

Per il pieno funzionamento del tratto stradale sono stati stanziati un milione e mezzo di euro, utili alla manutenzione immediata della galleria "Spinasanta", la cui riapertura al traffico veicolare è fissata comunque per il trenta novembre.