Galleria Spinasanta, l'Anas: "Da domattina doppio senso di marcia"

Ci siamo. Il momento tanto atteso - perché segnerà la fine dei disagi - è arrivato. Domani, a partire dalle 8, sarà aperta al traffico, a doppio senso di circolazione, la canna in direzione Agrigento della galleria Spinasanta, sulla strada statale 118 “Corleonese Agrigentina”. Ad annunciarlo è l'Anas.

"I veicoli provenienti da Palermo sulla ex statale 189 e diretti a Raffadali potranno, seguendo le indicazioni, imboccare la galleria immettendosi sulla statale 122 in direzione Caltanissetta e uscendo alla prima rampa utile, per invertire la marcia" - hanno spiegato sempre dall'Anas - .

Il caos e gli inevitabili disagi vissuti fino ad ora, specie negli orari di punta, dovrebbero finire.