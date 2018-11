Galleria Spinasanta, l'Anas: "Doppio senso di marcia da metà settimana"

La riapertura della canna “Nord” della galleria “Spinasanta” – chiamata anche “Santa Lucia” – sembra essere sempre più lontana. Interdetta alla circolazione stradale da quasi tre mesi, avrebbe dovuto riaprire – secondo quanto annunciato l’Anas – il 30 novembre. Da ieri mattina, in realtà, sono partiti i lavori per fare in modo che l’unica canna “sopravvissuta” – quella con il senso di marcia Raffadali-Agrigento – possa essere aperta a doppio senso di circolazione. Esattamente per come era stato chiesto, a gran voce e da più parti, pochi giorni dopo la chiusura della galleria con il senso di marcia Agrigento-Raffadali.

“Verrà istituito il doppio senso di circolazione – hanno confermato dall’Anas - . Nel rispetto dei necessari tempi tecnici, a metà della prossima settimana la galleria verrà aperta a doppio senso di marcia”. Sul “dettaglio” della proroga alla chiusura della canna Nord, oltre il 30 novembre dunque, l’Anas non s’è sbilanciata. Lavori sull’unica galleria “sopravvissuta” e silenzio sulla riapertura della canna Nord che lasciano intravedere un orizzonte buio circa la riapertura del tunnel nel senso di marcia Agrigento-Raffadali.

“Il provvedimento si rende necessario – hanno scritto, al momento della chiusura della canna Nord, dall’Anas – per procedere ai rilievi e ad eventuali, successivi, interventi di manutenzione della calotta all’interno della canna in direzione Nord”. Già a fine ottobre, dopo interventi fatti per tamponare le infiltrazioni d’acqua piovana, la situazione appariva essere abbastanza complessa e le condizioni della galleria per nulla migliorate. Per la manutenzione della galleria “Spinasanta” – secondo quanto è stato già confermato dall’Anas – serve un milione e mezzo di euro. Risorse che serviranno, evidentemente, in una prima fase ad eliminare alcune urgenze emerse durante le prime di ispezioni e verifiche sull'origine dell'acqua che minaccia la galleria.