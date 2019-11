Gal Sicilia, l'incontro al comune di Palma di Montechiaro

Il comune di Palma di Montechiaro ha ospitato ieri sera uno degli incontri di animazione territoriale del Gal Sicilia Centro Meridionale. A fare gli onori di casa l'assessore all'agricoltura Salvatore Castronovo, il presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone, il vice presidente dell'assemblea cittadina Rosario Falco. Assente giustificato, il sindaco, Stefano Castellino, che è volato ad Arezzo per l’Anci. Per il Gruppo di Azione Locale presenti il Presidente Giuseppe Guagliano ed il responsabile amministrativo e finanziario l'avvocato Salvatore Pitrola. Obiettivo di tecnici ed esperti del Gruppo di Azione Locale , è stato quello di illustrare i contenuti del bando 6. 4 c che prevede: “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”.

Tante le presenze di addetti ai piccoli imprenditori, tecnici che alla fine dell'incontro hanno posto delle domande per approfondire gli aspetti del bando che è stato loro presentato. Soddisfazione è stata espressa dall'architetto Salvatore Castronovo per l'incontro di ieri e per gli spunti interessanti che sono stati forniti ai presenti interessati a partecipare ai bandi del Gal Sicilia Centro Meridionale.