Primo gol con la maglia del Palermo per Monachello, l'attaccante: "Ci speravo ogni giorno"

Due infortuni, poco spazio e tanta voglia di gol: la serata magica di Gaetano Monachello. Il giocatore di Palma di Montechiaro ha siglato il suo primo gol con la maglia rosanero. Una serata che il centravanti non dimenticherà facilmente. Il suo Palermo ha battuto la Salernitana, per Monachello il gol del due a zero, maturato al 70’. La rete è nata su assist di Trajkovski.

"Ci tenevo tantissimo a fare gol, sento questa squadra un po’ mia - ha detto il rosanero nel post gara. Rimaniamo primi in classifica. Adesso si torna un po’ a casa ma continueò ad allenarmi. Il gol? Ogni giorno da quando sono tornato a disposizione speravo potesse accadere. Lo staff medico mi ha dato sempre fiducia, non mi aspettavo di entrare in campo. Sull’uno a zero pensavo che il mister pensasse più a difendere invece di attaccare. Dediche? Alla mia ragazza ed alla mia famiglia, non è facile sopportarmi quando non gioco. E’ vero siamo stipendiati - spiega Monachello - ma spesso i soldi non sono tutto".