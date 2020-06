Nomine Asp, il Tar dice sì: Gaetano Di Giovanni sarà inserito in elenco

Gaetano Di Giovanni - attuale presidente dell’Urega di Agrigento e dirigente amministrativo del Settore III del Comune di Agrigento - ha presentato domanda per l’inserimento nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali. Di Giovanni, però, non è è stato inserito in tale elenco.



Il presidente dell'Urega, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – ha presentato apposito ricorso innanzi al Tar Lazio Roma, chiedendo l’annullamento degli atti con i quali era stato escluso dal suddetto elenco.



In particolare, con il ricorso, è stata contestata la mancata valutazione di due diversi master di primo Livello vantati da Di Giovanni e aventi attinenza con le materie del management e della direzione aziendale nonchè di una pubblicazione in materia di conferenza di servizi. Con il ricorso è stata anche chiesta l’adozione di una misura cautelare perchè i provvedimenti impugnati erano idonei a determinare un danno grave e irreparabile.



Il ministero della Salute - prima che si tenesse innanzi al Tar Lazio l’udienza fissata per il 9 giugno 2020 - condividendo le tesi degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con provvedimento del 22 maggio 2020, ha rettificato il punteggio attribuito a Di Giovanni, inserendolo in elenco.



Il Tar Lazio Roma, con apposita sentenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell’inserimento di Gaetano Di Giovanni nell'elenco nazionale e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in euro 1.500), essendo stato adottato il provvedimento satisfattivo solo dopo la proposizione del ricorso



Gaetano Di Giovanni rientra nel novero dei soggetti cui potrà esser conferito l’incarico di direttore Generale del servizio Sanitario nell’ambito della selezione che a brevissimo verrà indetto dalla Regione Siciliana mentre il Ministero della Salute dovrà pagare le spese di giudizio.

