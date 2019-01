Il piccolo Gabriel vola in America, raccolti 150mila euro

Il piccolo Gabriel, volerà in America. Il bimbo riberese ha vinto la sua battaglia, adesso potrà essere operato. Per lui si è mobilitato tutto quanto l’Agrigentino,e alla fine sono stati raccolti circa 150mila mila euro. Eventi, partite speciali e tanto altro ha contribuito a questo importante risultato. In molti, infatti, si sono spesi a sostegno di quello che è stato da subito ribattezzato il “sogno di Gabriel”. L’intervento, il primo forse di una lunga sere, sarà al midollo ancorato occulto. Un’operazione importante che il piccino affronterà negli Stati Uniti.

Ad accompagnare Gabriel, saranno i genitori, verri “guerrieri” di questa battaglia del piccolo. Ribera si è stretta attorno alla famiglia, per provare a racimolare più soldi possibili.

La famiglia ha costantemente aggiornato i social, mettendo nero su bianco tutte quante le donazioni ricevute, dopo numerose vicissitudini che avevano fatto temere, per un momento, che questo "sogno" fosse impossibile da raggiungere. Adesso il piccolo potrà partire alla volta degli Usa. L’intervento è stato fissato per il 30 gennaio.