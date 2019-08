Gabinetti pubblici sos: servizi igienici assenti in quasi tutto il centro città

Vocazione turistica, Sos? La città è piena di turisti, ma il caos – in certi aspetti – regna sovrano. I gabinetti pubblici sono chiusi, ed i turisti devono arrangiarsi come meglio possono. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, niente soldi per i custodi e gabinetti abbandonati.

Un danno di immagine importante, per una situazione che ha del paradossale. I gabinetti che il Comune dovrebbero tenere aperti, sono sbarrati da anni. Gli unici servizi igienici fruibili della città, sono quelli offerti dai commercianti. I turisti prendono d'assalto la città, ma i servizi essenziali, arranano.