Dalla Regione ipotesi di fusione tra parco archeologico e museo "Griffo"

Parco della Valle dei Templi, museo archeologico "Griffo" e biblioteca-casa natale si Pirandelo in un unico polo museale? Si sta lavorando all'ipotesi.

Sebbene al momento non vi siano atti formali, bene informati spiegano che da Palermo, dalla Regione Siciliana, si starebbe valutando la possibilità di raggruppare sotto un'unica guida i tre siti agrigentini, dopo che, tre anni fa, in fase di creazione dei poli museali, fu la politica ad interrompere la creazione di un'unica struttura creando una situazione di "separati in casa", con un Parco sempre più visitato e sempre più ricco - avendo autonomia di bilancio - e un museo che stenta a decollare e non ha spesso i soldi per le manutenzioni.

Una situazione che adesso potrebbe mutare, sfruttando il fatto che al momento il direttore del Parco, Giuseppe Parello, è anche a capo del polo che unisce museo e casa natale di Pirandello. Un incarico ad interim che però rischia di trasformarsi in una seria opportunità per il rilancio del museo, che pur convivendo con la Valle ha finora raccolto le briciole, nonostante di recente si stia cercando di investire in tal senso, ad esempio con l'apertura del nuovo varco (quello di scuola rurale) che è il naturale sbocco verso San Nicola.