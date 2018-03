Fusione tra Cammarata e San Giovanni Gemini, si va verso il referendum

Si è conclusa la fase deliberativa prevista dalla legge per l'approvazione del progetto di fusione tra i Comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini, che avvia le procedure di indizione del referendum.

Le deliberazioni del 7 e 8 novembre 2017, del 7 e 8 febbraio 2018, hanno infatti dato l'avvio al procedimento per la fusione e consentiranno ai cittadini dei due paesi di esprimersi attraverso il referendum e decidere del loro futuro.

"Le due tornate di Consigli comunali - spiegano dal Coordinamento intercomunale per la fusione di Cammarata e San Giovanni Gemini - hanno rappresentato una prova di maturità politica, in cui tutte le forze democratiche rappresentate nei due Consigli, per la prima volta nella storia delle due comunità, hanno deciso di dare voce e potere ai cittadini".

La documentazione viene ora trasmessa all'assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica per l'autorizzazione alla consultazione referendaria, che il Coordinamento auspica avvenga in tempi rapidi.

"Oggi si è raggiunto un primo risultato di grande valore democratico - aggiungono ancora dal Coordinamento - . Il passo successivo è la creazione e la fondazione di un'unica grande città che è la naturale e razionale conclusione di un processo che dal punto di vista fisico e culturale, economico e sociale è in atto da tempo e che in molti ambiti risulta già compiuto".