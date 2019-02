Cammarata e San Giovanni Gemini, manca poco al referendum: sarà fusione?

Fusione tra Cammarata e San Giovanni Gemini, si vota il 28 aprile. Gli elettori dei paesi montani dovranno scegliere: fusione si o fusione no? E’ questo il dilemma che sarà sciolto quanto prima. Sono chiamati al voto 5407 elettori di Cammarata e 7409 di San Giovanni Gemini.

Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia il referendum potrà considerarsi valido se a recarsi alle urna sarà la maggioranza degli aventi diritto al voto, ovvero il 50 per cento in più. Si voterà dalle 7 alle 22, i primi dati ufficiali si avranno già a partire dalla mezzanotte. “Dal punto di vista economico, sociale e urbanistico – si legge sulla Gazzetta ufficiale – è innegabile che non sussista alcune separazione e in certi ambiti, la fusione è di fatto avvenuta”. Il nuovo comune si chiamerà Cammarata Gemini. La fusione, secondo quanto si legge sulla Gazzetta sarebbe la conclusione di un processo culturale fisico che è in atto da anni e che in molti ambiti risulta già compiuto.