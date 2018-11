Banda di ladri "visita" una villetta: il proprietario trova gli interni devastati

Hanno rotto un infisso e si sono intrufolati. Solito "copione" per la banda di criminali che ha preso di mira, questa volta, una villetta di via Magellano.

Il proprietario ha trovato la casa completamente a soqquadro. Non è chiaro cosa effettivamente i malviventi abbiano portato via dalla villetta. L'agrigentino si è riservato di effettuare un inventario di quello che mancava dall’abitazione e di farlo avere ai poliziotti. Gli agenti della sezione "Volanti" della Questura hanno, naturalmente, subito avviato le perlustrazioni e le indagini di rito per cercare di dare un’identità ai balordi che hanno “colpito” la villetta di via Magellano.