Entrano e portano via venti tv color, razziato un villaggio turistico: è colpo grosso

Hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza, che sono sistemate lungo il perimetro esterno del villaggio turistico, si sono intrufolati nella struttura e – senza essere visti, né tantomeno sentiti – hanno portato via una ventina di tv color che erano sistemati nelle camere per gli ospiti. Colpo grosso, anche se il danno è stato quantificato in circa 2 mila euro, per una banda di malviventi che ha razziato il villaggio turistico di Licata. Ad essere arraffati e portati via sono stati però soltanto i tv color: tutti quelli che erano sistemati nelle stanze per gli ospiti. Il furto è stato realizzato durante le ore notturne, mentre il villaggio turistico era, di fatto, deserto. A fare la scoperta l’indomani mattina sono stati alcuni impiegati che subito hanno avvisato il proprietario e dunque i carabinieri.

I militari dell’Arma hanno immediatamente effettuato il sopralluogo, constatato il furto e avviato le indagini. A muoversi – su questo dettaglio non sembrerebbero esserci dubbi – è stata una banda di criminali. Più persone appunto che sapevano anche dove mettere le mani e come muoversi, tant’è che prima di intrufolarsi è stato manomesso l’impianto di video sorveglianza che è posto a tutela del perimetro esterno del villaggio turistico.

Fatto questo passo, il colpo sarebbe poi diventato – per i delinquenti – decisamente semplice. I ladri, a quanto pare, non si sono lasciati tracce dietro le spalle. Ma i carabinieri non soltanto non demordono, ma mirano proprio a identificare qualcuno dei componenti della banda.

Sono stati già effettuati dei controlli mirati e si sta, nelle ultime ore, cercando il luogo dove possa essere stata portata tutta la refurtiva. Fitto, anzi categorico, il riserbo degli investigatori di Licata che stanno anche cercando di fare in fretta a tracciare la giusta pista investigativa per arrivare alla svolta: ossia all’identificazione di qualcuno dei ladri.