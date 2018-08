Ladri in azione: svaligiano la villetta mentre i proprietari sono al mare

Una villetta di via Magellano è stata presa di mira, la notte di Ferragosto, da autentici "topi d'appartamento".

I malviventi hanno approfittato del fatto che una famiglia si fosse recata in spiaggia per trascorrere la notte di Ferragosto. Sapendo di poter agire in maniera indisturbata, i ladri hanno rovistato fra armadi e cassetti e sono riusciti a portar via tutti i preziosi. A fare la scoperta, loro malgrado, sono stati i proprietari della residenza. Una volta rientrati in casa hanno trovato tutto sottosopra e non hanno potuto far altro che chiedere “aiuto” al 113. Sul posto si sono portati i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura che hanno effettuato il sopralluogo di rito, constatato il furto e avviato le indagini.