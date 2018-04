"Rubava vestiti in un negozio", arrestata una ventiduenne

Avrebbe provato i capi d'abbligliamento e, all'interno del camerino, sarebbe riuscita a rimuovere l'antitaccheggio. Stava portando via diversi vestiti dal negozio Ovs, al centro commerciale "Il Casale", quando è stata bloccata praticamente all'uscita. Ha 22 anni l'agrigentina che è stata arrestata dai carabinieri della tenenza di San Cataldo e da quelli dell'aliquota radiomobile.

I militari dell'Arma hanno perquisito, appunto all'uscita dell'Ovs, la borsa della giovane ed hanno trovato la refurtiva. La perquisizione è stata poi estesa anche all'autovettura della giovane dove i carabinieri hanno ritrovato altri 20 capi d'abbigliamento. E' scattato, dunque, l'arresto per l'ipotesi di reato di furto aggravato. La ventiduenne è stata trattenuta in caserma in attesa della direttissima.