"Svaligiarono auto di venditore ambulante", la vittima cita la coop che gestisce il parcheggio

Il commerciante ambulante di origini senegalesi, svaligiato della merce che avrebbe venduto nelle bancarelle, cita in giudizio anche la coop che gestisce il parcheggio pluripiano per conto del Comune di Agrigento. Il negoziante, con regolare licenza e cittadino italiano da diversi anni, si è costituito parte civile, con l'assistenza dell'avvocato Leonardo Marino, nei confronti dei due imputati ripresi dalle telecamere del posteggio di via Empedocle dove furono rubati e ritrovati, settimane dopo, quasi per caso, nell'ambito di un’altra indagine, centinaia di paia di scarpe e altri oggetti.

Si tratta di Gianluca Infantino, 32 anni e Samuel Pio Donzì, 20 anni. Ieri mattina, davanti al giudice monocratico Andrea Terranova è iniziato il processo in seguito alla citazione diretta disposta dal pubblico ministero Gloria Andreoli. Il difensore di Infantino, l'avvocato Calogero Lo Giudice, ha chiesto il giudizio abbreviato. Non ci sarà, quindi, nessun dibattimento ma si deciderà "allo stato degli atti", sulla base delle prove raccolte nella fase delle indagini preliminari. L'avvocato Fabio Inglima Modica, difensore dell'altro imputato, non ha ancora formalizzato alcuna strategia processuale e lo farà all'udienza del 10 febbraio.

Il furto, all’interno del parcheggio “Atenea Parking”, è stato commesso il 5 ottobre del 2018. A farne le spese un ambulante di 47 anni, nato in Senegal ma residente in città e in regola con permesso di soggiorno e autorizzazioni commerciali. L’uomo aveva lasciato, all'interno della propria Ford Escort, centinaia di capi di abbigliamento destinati alla vendita. In particolare: 225 paia di scarpe per donna, uomo e bambino; 40 paia di jeans per uomo e donna; dieci giubbotti di vario tipo e trenta magliette.