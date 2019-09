Furto alla "Bersagliere Urso": i ladri sono entrati dalla palestra

Sono riusciti ad intrufolarsi - senza essere visti, né tantomeno sentiti – dopo aver forzato una finestra dei locali della palestra. Fatta irruzione nella scuola “Bersagliere Urso”, i malviventi – ma non si esclude che ad agire possa essere stato un singolo ladro - hanno cercato praticamente ovunque e hanno arraffato quanto di “interessante” hanno trovato. Ad essere portato via è stato materiale informatico e didattico. Il danno economico provocato alla scuola non è stato ancora quantificato con precisione, ma a quanto pare ammonta a svariate migliaia di euro.

I militari dell’Arma hanno fatto il sopralluogo di rito, constatando il furto con scasso, e hanno avviato le indagini. Nessuna indiscrezione viene lasciata filtrare dagli investigatori. Non è infatti chiaro se i carabinieri siano o meno in possesso di indizi o tracce per identificare i balordi che hanno colpito – razziando questa volta – l’istituto scolastico.