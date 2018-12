La banda dei ciclomotori è tornata in azione? Scomparso uno scooter

La banda che rastrella la città e fa sparire i ciclomotori è tornata in azione? Non accadeva da fine ottobre quando vennero razziati un Piaggio Porter, un ciclomotore Liberty e uno scooter Scarabeo. Adesso, nelle ultime ore, è “toccato” ad un Piaggio Liberty, 50 di cilindrata, che era stato lasciato posteggiato dal proprietario – un minorenne – in via Esseneto. Anche questo mezzo si è dissolto praticamente nel nulla e al giovane non è rimasto altro da fare che chiedere prima “aiuto” alla polizia e poi ha denunciato il furto.

Ad occuparsi del “caso” sono gli agenti della sezione “Volanti”: la denuncia è finita, infatti, proprio sul loro tavolo. Il riserbo investigativo è categorico. Sembra scontato però che i poliziotti mirino ad acquisire quanti più elementi possibili per cercare di individuare indizi o tracce per identificare il ladro o i ladri di scooter. Nessuna certezza, naturalmente, su un dettaglio: non è detto che i precedenti colpi registratisi abbiano dei collegamenti criminali con quest’ultimo in ordine di tempo.