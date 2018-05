Riconosce lo scooter rubatogli un anno fa e chiama il 113: sequestrato

Riconosce, in via Manzoni, il suo scooter Piaggio, rubatogli un anno addietro, e chiama la polizia. Gli agenti della sezione “Volanti” della Questura hanno sequestrato il due ruote. Non c’è certezza che il ciclomotore segnalato sia veramente il mezzo scomparso un anno fa, ma qualcosa sembra non tornare. E comunque il Piaggio era senza assicurazione.

Adesso, i poliziotti hanno avviato gli accertamenti di polizia giudiziaria per stabilire se effettivamente quello che il giovane proprietario ha riconosciuto esteriormente corrisponda allo stesso mezzo che gli era stato rubato o meno. Ma potrebbe anche trattarsi di un caso di assemblaggio: cioè uno scooter nuovo, diverso, composto con diversi pezzi. Spetterà chiaramente all’inchiesta e agli accertamenti tecnici dei poliziotti stabilire cosa si nasconda dietro quello scooter.