Il furto al ristorante, carabinieri sulle tracce del ladro solitario

Indagini ad una svolta. Nel giro di neanche un paio di giorni, i carabinieri della stazione di Agrigento sarebbero già sulle tracce del presunto autore del furto messo a segno al ristorante di via Pirandello. Sembrerebbe essere ormai una questione di ore – ieri, almeno, così appariva – affinché l’uomo venga identificato. E una volta identificato non potrà che essere denunciato – la flagranza di reato è trascorsa da un pezzo – alla Procura della Repubblica della città dei Templi. Le indagini sono ancora in corso – continuavano a ripetere, ieri, dal comando provinciale dell’Arma – . Fitto, inevitabilmente, il riserbo di investigatori e inquirenti. Ma a Porte di Ponte, ieri, per l’intera giornata, non si parlava d’altro che del furto al ristorante della vicina via Pirandello.

Chi s’è intrufolato – prende sempre più corpo l’ipotesi che ad agire sia stato un ladro solitario – lo ha fatto, nella notte fra sabato e domenica, dopo aver mandato in frantumi il vetro di una finestra. Senza che si innescassero allarmi, né interventi da parte delle forze dell’ordine, i ladro è riuscito a “ripulire” la cassa del locale. E nel ristorante erano stati lasciati complessivamente 2 mila euro. La scoperta della razzia è stata fatta diverse ore dopo, nel momento in cui il ristoratore è tornato in via Pirandello. L’uomo non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri e in via Pirandello, per il classico sopralluogo di rito, si sono portati i militari dell’Arma. I carabinieri hanno subito avviato le indagini che, a quanto risultava ieri, sarebbero già arrivate ad una svolta.