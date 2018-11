Prese di mira le case del residence San Giorgio, ladri in azione: indagano i carabinieri

Presi di mira gli appartamenti del residence “Cala San Giorgio” a Sciacca. Ignoti sono riusciti ad intrufolarsi all’interno delle case ed hanno portato via dei suppellettili.

Il residence di contrada San Giorgio in inverno è disabitato, ed i presunti ladri non hanno trovato nulla di estremo valore. Sul posto, ques'oggi, si sono recati i carabinieri per un sopralluogo. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per identificare i presunti ladri.