Ladri si intrufolano all'ospedale San Giovanni di Dio, "colpo" in due reparti

Furti tra i reparti dell'ospedale San Giovanni di Dio. Ladri si sono intrufolati nel nosocomio, rubando materiali e strumentazioni sanitarie, un computer, monitor e altro. Ad accorgersi del furto - si legge sul quotidiano La Sicilia - i medici e gli infermieri dell'ospedale, che hanno sporto denuncia contro ignoti. Il bottino portato via dai ladri ammonta a qualche migliaia di euro.

Quello che appare certo è che i ladri hanno "beffato" il personale in servizio, per questo non viene esclusa l'ipotesi di una complicità di qualcuno che ha agevolato l'ingresso dei malintenzionati. I ladri hanno agito in due reparti, portando via diverse sonde e alcune confezioni di prodotti sanitari. Poi, spostandosi in un altro reparto, hanno rubato un computer, un monitor, una tastiera ed un mouse.

Sulla vicenda indagano i poliziotti della Questura di Agrigento.