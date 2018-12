"Rubarono infissi all'ex Ipia", scarcerati entrambi gli indagati

Il Gip del tribunale di Agrigento, Antonio Genna, all'esito dell'udienza di convalida ha scarcerato Salvatore Avarello di 44 anni e Luca Chiera, calabrese di 36 anni, che erano stati arrestati, nei giorni scorsi, dai poliziotti della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento. Il Gip ha applicato ai due indagati - che sono rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Re e Fabio Inglima Modica - l'obbligo di firma tre volte alla settimana. La direttissima, con il rito del giudizio abbreviato, è stata fissata per il 24 gennaio.

I due erano stati arrestati in quanto sorpresi dopo che avrebbero sradicato e rubato infissi d’alluminio dall’ormai ex Ipia di via Piersanti Mattarella nella zona di Agrigento bassa. L’ipotesi di reato che venne contestata è stata quella di furto aggravato.