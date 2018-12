"Sradicano e rubano infissi dall'ex Ipia", la polizia arresta due persone

Avrebbero sradicato e rubato infissi d’alluminio dall’ormai ex Ipia di via Piersanti Mattarella nella zona di Agrigento bassa. Due uomini – Salvatore Avarello di 44 anni e Luca Chiera, calabrese, di 36 anni – sono stati arrestati nella tarda mattinata di ieri dalla polizia di Stato. L’ipotesi di reato contestata è furto aggravato. L’intervento dei poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento, nella tarda mattinata di ieri, non è passato inosservato in un’area densamente trafficata e popolata qual è quella di via Piersanti Mattarella.

Fitto, anzi categorico, il silenzio – ieri – da parte della polizia che non lasciava trapelare neanche la più piccola delle indiscrezioni in merito all’operazione realizzata. I due indagati, durante le formalità di rito, hanno nominato quale loro legale di fiducia l’avvocato Fabio Inglima Modica. I due sarebbero stati sorpresi a rubare infissi. E lo avrebbero fatto in un istituto scolastico – chiuso e abbandonato da anni - che, periodicamente, è “bersaglio” di ladri.

E’ dal 2013 che si ripetono, infatti, colpi di vario genere proprio su quel grande edificio che prima ospitava l’istituto professionale. Avarello era già finito nei guai due volte, nell’arco di poco tempo, all’inizio dell’anno. Venne prima sorpreso a rubare cavi di rame dai pozzetti dell’Enel sistemati in piazza Primavera a Fontanelle. Ad arrestarlo, allora, furono i poliziotti della sezione “Volanti”. Poi, poco tempo dopo, venne arrestato dagli agenti della Squadra Mobile per furto di infissi da un’abitazione di contrada Calcarelle. Stamani, verosimilmente, entrambi gli indagati – rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Inglima Modica – compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida dell’arresto.