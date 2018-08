Furto in viale Dei Giardini, ladri portano via soldi ed orologi

Amara sorpresa per degli agrigentini. Furto in abitazione nella notte fra sabato e domenica. Il fatto è accaduto in viale Dei Giardini.

Dei balordi hanno forzato la porta di ingresso ed hanno rubato tre orologi ed anche dei contanti, pari a 750 euro.

I proprietari, tornando a casa si sono accorti dell’accaduto ed hanno allertato il 113. Sul posto si sono precipitati i poliziotti delle Volanti, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino.