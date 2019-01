"Sorpresi a saccheggiare un furgone", scattato quattro arresti

Sarebbero stati sorpresi mentre stavano saccheggiando – secondo l’accusa – un furgone carico di derrate alimentari. Quattro persone, fra cui una donna, sono state arrestate dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cammarata. Militari dell’Arma che erano impegnati in un usuale pattugliamento della strada statale 189: la Agrigento-Palermo.

Nel pomeriggio di domenica, la gazzella dei carabinieri, durante il controllo appunto lungo la statale, ha notato il furgone fermo sul ciglio della strada e quattro persone che lo stavano – stando sempre alla ricostruzione ufficializzata dal comando provinciale dell’Arma di Agrigento – svuotando. I militari si sono, naturalmente, fermati per cercare di capire cosa fosse accaduto. Appare verosimile che non abbiano creduto ai racconti dei loro interlocutori e abbiano provato, i carabinieri, a vederci chiaro.

Il furgone, secondo le ricostruzioni ufficializzate ieri dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, era andato in avaria: forse un guasto meccanico ed era stato lasciato sul ciglio della strada dal proprietario. Un uomo che, a quanto pare, è stato anche rintracciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Ma per i quattro che stavano – secondo l’accusa formalizzata dagli investigatori – portando via i generi alimentari contenuti è scattato l’arresto in flagranza di reato. A dovere rispondere dell’ipotesi di reato di furto sono: Massimo Nocera di 47 anni, Giuseppe Nocera di 24 anni e Salvatrice Volpe di 58 anni, tutti di Cammarata. Arrestato anche Massimo Di Giovanni, 25 anni, ufficialmente residente a Noto. I quattro indagati sono stati posti - su disposizione del sostituto procuratore, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, - agli arresti domiciliari, in attesa, naturalmente, dell’udienza di convalida.