Non c'è pace per il Foro Boario: rubata anche la videosorveglianza

Dopo i roghi e i furti, a Foro Boario tornano in azione i ladri. A denunciarlo sono le società Sea, Iseda ed Ecoin: al centro comunale di raccolta sono sparite le telecamere e dell’attrezzatura elettrica che era stata montata solo una settimana addietro. "L’intero sistema di videosorveglianza - dicono - è stato così saccheggiato e di fatto reso inutilizzabile da ignoti che hanno così voluto evitare i controlli nei confronti di chi continua a scaricare illegalmente ogni tipo di rifiuto proprio al Foro Boario".

“Ancora una volta – spiega l’amministratore unico della Sea Gianni Mirabile - registriamo le azioni di ignoti che continuano ad arrecare danni a noi aziende finendo con l’arrecare danni sia a noi aziende ma anche al servizio che viene inevitabilmente danneggiato. Noi stiamo facendo ogni sforzo possibile affinchè tutto il servizio funzioni nel migliore dei modi per rendere la città pulita ma di fronte ad azioni di questo tipo rimaniamo inermi. Ogni volta che si verificano episodi di questo genere dobbiamo ricominciare tutto da capo anche se ci rendiamo conto che i nostri sforzi da soli non riescono a dare il giusto merito a quei cittadini che rispettano le regole, che sono la maggioranza, e a cui spetta una maggiore attenzione da parte di tutti. Abbiamo già subito pesanti danneggiamenti ad impianti e automezzi che speriamo non abbiano più a verificarsi anche grazie a capillari controlli del territorio”.

E' stata presentata formale denuncia contro ignoti ai carabinieri.