Furto di ferro in un'impresa, sono tornati liberi i due giovani indagati

L'arresto, fatto dai carabineri, è stato convalidato. I due giovani - di 22 e 19 anni - residenti a Porto Empedocle sono stati immediatamente liberati (in prima battuta erano stati posti ai domiciliari) e non sono stati sottoposti a nessuna restrizione. Lo ha deciso il giudice durante la direttissima che s'è tenuta ieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I ragazzi dopo essere stati pizzicati e arrestati, nella tarda serata di venerdì, nel capannone di un'impresa che, a Montaperto, produce energia alternativa, sono stati indagati per furto aggravato in concorso e per porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso.