"Furto di energia elettrica", arrestati due gestori di un ristorante ed un macellaio

Furto di energia elettrica. Questa l'accusa a carico di due gestori di un ristorante di Grotte ed un macellaio 50enne di Palma di Montechiaro, arrestati dai carabinieri nel corso di un controllo del territorio.

Nel caso del ristorante di Grotte - ricostruiscono i militari dell'Arma - è saltato fuori un dispositivo magnetico che limitava di circa il 90 per cento la misurazione dei reali consumi dell’energia elettrica. Il magnete è stato subito sequestrato, mentre i due esercenti, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati condotti agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella macelleria di Palma, invece, i militari hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, realizzato artigianalmente. Anche per il macellaio sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. L’autorità giudiziaria, in attesa della convalida, ha subito disposto gli arresti domiciliari.

Nel corso dei primi sei mesi del 2018, - fanno sapere i carabinieri - sono stati complessivamente eseguiti una cinquantina di controlli, sia in abitazioni ma anche e soprattutto in esercizi commerciali, al fine di verificare eventuali irregolarità od allacci abusivi, svolti in gran parte con il contributo dei tecnici dell’Enel.