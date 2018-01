Banda di ladri "visita" una edicola: portati via tutti i soldi in cassa

Forzano la saracinesca dell’edicola di piazza Livatino, nel quartiere di Fontanelle, e mettono a segno un furto. Ad entrare in azione, nella notte fra martedì e mercoledì, è stata una banda di malviventi. Non è escluso però – anche se appare improbabile - che il colpo possa essere stato messo a segno anche da un ladro solitario. I delinquenti, una volta forzata la saracinesca, hanno rovistato nella cassa e all’interno vi hanno trovato tutte le monete che erano state lasciate, dal titolare dell’edicola, per dare il resto il giorno dopo. Il bottino è stato quantificato in circa 150 euro.

A fare la scoperta, mercoledì mattina, nel momento in cui si accingeva a riaprire l’edicola, è stato il titolare. L’agrigentino, naturalmente, non riusciva a credere ai propri occhi. Subito ha lanciato l’allarme, contattando il 112: la centrale operativa dei carabinieri. In piazza Livatino, nel rione satellite di Fontanelle, si è portata dunque una pattuglia dei militari dell’Arma che hanno constatato il furto con scasso, raccolto la denuncia contro ignoti – ed avviato le indagini. L’attività investigativa non si preannuncia per niente semplice visto che i ladri non si sarebbero lasciati dietro le spalle nessuna traccia e visto che non sono presenti impianti di video sorveglianza.