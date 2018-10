"Furto e lesioni personali commessi da minorenne", arrestato un 21enne

Furto e lesioni personali. Dopo diverse segnalazioni per reati commessi - secondo l'accusa - fra il 2013 e il 2014, quando era ancora minorenne, è arrivato l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il tribunale di Palermo. S. C., 21 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari è stato, dunque, arrestato - in esecuzione del provvedimento restrittivo - dai poliziotti dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e dalla Squadra Mobile ed è stato portato all'istituto di pena minorile "Malaspina" di Palermo.

Di fatto, il giovane agrigentino è stato riconosciuto responsabile ed è stato, dunque, condannato ad un cumulo di pena quantificato in un anno di reclusione per episodi di furto e lesioni personali commessi nel corso degli anni 2013 e 2014.