Furto d'acqua e case popolari senza agibilità, il sindaco: "Imprevedibili ritardi"

“Ieri è stata completata la sottoscrizione dei contratti e degli allacci idrici che, da tempo, avevamo richiesto a Girgenti Acque. Ottenuti questi allacci, il Comune potrà dichiarare l’agibilità degli appartamenti delle case popolari di contrada Piedi di Zichi”. Lo ha detto, ieri, il sindaco di Racalmuto Emilio Messana dopo la denuncia – formalizzata dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Agrigento – di 5 dei 7 assegnatari degli alloggi di via Giovanni Paolo II per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Le cinque famiglie – secondo quanto è stato accertato e ricostruito dai carabinieri della stazione di Racalmuto – avrebbero fatto degli allacci abusivi e avrebbero avuto l’acqua in casa: appartamenti che gli erano stati assegnati a metà dello scorso marzo.

“Gli uffici hanno lavorato per tanto tempo a queste pratiche, anche con l’Enel abbiamo avuto difficoltà – ha continuato a spiegare il sindaco Emilio Messana - . Per quanto riguarda gli allacci idrici, Girgenti Acque richiedeva dei documenti, ma l’ufficio comunale non trovava l’incartamento richiesto. Perché quanto prodotto non è risultato, in prima battuta, sufficiente. In questa vicenda ci sono stati dei ritardi dovuti anche a delle incomprensioni – ha cercato di fare chiarezza il sindaco di Racalmuto - . Ma, per certo, garantisco che le richieste di allacci sono state fatte per tempo, poi appunto c’è stato un imprevedibile difetto di documentazione”. E’ certo, nel frattempo, che non si terrà alcun consiglio comunale straordinario, contrariamente a quanto s’era vociferato nelle ore immediatamente successive al blitz.