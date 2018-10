"Hanno realizzato degli allacci abusivi per rubare corrente elettrica", 4 arresti

Una dozzina i controlli effettuati dai carabinieri, in varie abitazioni, per scovare i furti di energia elettrica. Ispezioni che in 4 casi hanno dato esito positivo, ossia sono stati trovati degli allacci abusivi. Quattro - fra Campobello di Licata e Sambuca di Sicilia - le persone che sono state arrestate, in flagranza di reato. Dovranno rispondere adesso dell'ipotesi di furto aggravato.

Le verifiche, in gran parte, sono scattate a seguito di informazioni e segnalazioni raccolte dai carabinieri sul territorio e dai cittadini.

A Campobello di Licata è stato arrestato un bracciante agricolo romeno, C.V., 58enne, che aveva effettuato un allaccio abusivo alla rete elettrica per alimentare gratuitamente la propria abitazione. Stessa sorte è toccata ad un altro romeno 31enne: M. C., domiciliato sempre a Campobello di Licata. Anche in questo caso, i carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

A Sambuca di Sicilia sono invece finiti in manette due stranieri: un marocchino 58enne D. K. e un romeno 29enne T. B., scoperti ad alimentare la loro abitazione d'energia elettrica dopo avere realizzato un allaccio abusivo.