Scoperto un nuovo allaccio abusivo alla rete elettrica: 40enne arrestato

Avrebbe realizzato, o fatto realizzare, un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. E’ per furto di corrente che un quarantenne disoccupato di Agrigento è stato arrestato, nelle ultime ore, dai carabinieri. Il controllo – con l’ausilio dei tecnici dell’Enel – è stato effettuato nell’abitazione, nel rione di Montaperto, dell’uomo e subito i militari dell’Arma hanno appurato la presenza di un allaccio abusivo. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, il quarantenne è stato posto agli arresti domiciliari.

Non passa una settimana ormai senza che i carabinieri – in tutto l’Agrigentino – non scovino casi di furti di corrente o di acqua, sempre fatti attraverso allacci abusivi. Veri e propri furti che costano, appunto, l’arresto dei responsabili.