"Rubano un ciclomotore e lo smontano", un arresto e una denuncia

Rubano il ciclomotore - un Liberty 125 - che era stato lasciato posteggiato all'ingresso del centro commerciale di Villaseta e lo portano in viale Kennedy dove i poliziotti li hanno sorpresi mentre erano intenti a smontarlo. Un ventenne - Andrea Sottile - è stato arrestato. Il diciassettenne, C. S., è stato invece denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

I due giovani sono stati ripresi anche - ha ricostruito la Questura - dalle telecamere del sistema di video sorveglianza del centro commerciale. Andrea Sottile è stato, dopo le formalità di rito dell'arresto, posto - su disposizione del sostituto procuratore di turno - ai domiciliari. Entrambi dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

Il Liberty 125 è stato restituito al proprietario, a colui che ha composto il 113 - una volta che non ha più ritrovato il ciclomotore - ed ha fatto intervenire i poliziotti della sezione "Volanti" della Questura di Agrigento.