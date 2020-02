Banda di ladri all'opera: razziata un'altra casa del Villaggio Mosè

I furti in abitazione continuano a ripetersi. Specie al Villaggio Mosè. Questa volta, nelle ultime ore per la precisione, è stata presa di mira l’abitazione di una casalinga quarantenne. Qualcuno - senza essere visto, né tantomeno sentito – è riuscito ad intrufolarsi dopo aver forzato una porta-finestra. Modus operandi ormai standard per quella che potrebbe essere sempre la stessa banda. Dalla residenza, i malviventi sono riusciti ad arraffare oro e denaro. Il danno, ieri, non risultava essere stato ancora quantificato all’Arma dei carabinieri. Servirà verosimilmente qualche altro giorno per capire, con precisione, se il danno è stato o meno ingente.

Nelle ultime settimane, al Villaggio Mosè soprattutto, i “topi d’appartamento” sembrano aver rialzato la testa. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno raccolto delle denunce a carico di ignoti e hanno avviato – seppur nel più fitto, anzi categorico, riserbo - l’attività investigativa. Il cerchio potrebbe chiudersi ben presto, ma per intanto – ed è accaduto praticamente all’inizio del mese – i militari dell’Arma hanno setacciato, in maniera plateale, anche, per prevenire e reprimere reati predatori, Villaseta e il rione commerciale del Villaggio Mosè.