"Visitata" la casa di un impiegato, portati via soldi e un personal computer

“Topi d’appartamento” di nuovo in azione. Dopo diverse settimane di relativa calma apparente, i ladri sono tornati – in via Magellano, questa volta, - all’opera. Hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa, si sono intrufolati e hanno portato via quello che di “prezioso” hanno trovato: un personal computer e alcune centinaia di euro.

Niente monili, non in questo colpo. A fare la scoperta, al momento del rientro in casa, sono stati i proprietari - l'abitazione è di proprietà di un impiegato - che hanno subito chiamato i carabinieri.