Svaligiarono auto di "vu cumprà", due giovani a giudizio

Ambulante senegalese svaligiato della merce che avrebbe venduto nelle bancarelle: centinaia di paia di scarpe e altri capi di abbigliamento, custoditi dentro la sua auto, posteggiata al parcheggio pluripiano di via Empedocle, furono rubati e ritrovati, settimane dopo, quasi per caso, nell’ambito di un’altra indagine. I due presunti protagonisti del maxi furto con scasso, finiscono a processo. Si tratta di Gianluca Infantino, 32 anni e Samuel Pio Donzì, 20 anni.

Il primo passaggio in aula, davanti al giudice, Andrea Terranova, è stato fissato per il 13 gennaio. I difensori, gli avvocati Calogero Lo Giudice e Fabio Inglima Modica, potranno chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento. In caso contrario si procederà in dibattimento.

Il furto, all’interno del parcheggio “Atenea Parking”, è stato commesso lo scorso 5 ottobre. A farne le spese un ambulante senagalese di 47 anni, residente in città. L’uomo aveva lasciato, all’interno della propria Ford Escort, centinaia di capi di abbigliamento destinati alla vendita. In particolare: 225 paia di scarpe per donna, uomo e bambino; 40 paia di jeans per uomo e donna; dieci giubbotti di vario tipo e trenta magliette.