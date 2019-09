Sfonda finiestrino e ruba una borsa e un pc da un'autovettura: arrestato diciannovenne

Ruba una borsa e un pc da un'auto, ma viene sorpreso dai poliziotti: arrestato. Una pattuglia del locale commissariato, durante un'azione di controllo del territorio, ieri sera ha individuato un soggetto, Simone Gennaro 19 anni, che circolava in largo Aosta portando con sè una borsa.

Gli agenti, una volta raggiunto e bloccato il giovane, trovavano all'interno della stessa un computer portatile di cui il fermato non ha saputo fornire una spiegazione. Dopo pochi minuti, nei pressi della piazza, la Polizia ha rintracciato una giovane donna che denunciava di aver rinvenuto in frantumi il finestrino della propria autovettura e il furto propio di una borsa contenente il suo pc.

La ragazza ha riconosciuto come propri la borsa e il personal computer, facendo scattare l'arresto in flagranza di reato. Gennaro, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione dove resta ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arrestato era stato rimesso in libertà dagli arresti domiciliari dopo quasi nove mesi di detenzione poiché era stato tratto in arresto per il resto di rapina impropria.