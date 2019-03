Ruba un prezioso bonsai e scappa, 25enne incastrato dalle telecamere: denunciato

Ruba un Bonsai, di un metro e ottanta d’altezza e dal valore di migliaia e migliaia di euro, e scappa. I poliziotti della sezione Volanti della Questura riescono ad identificarlo e a rintracciarlo grazie ai filmati di alcune telecamere di video sorveglianza. Ha 25 anni l’agrigentino che è finito nei guai: denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Dovrà rispondere, adesso, dell’ipotesi di reato di furto.

E’ accaduto tutto in via Mazzini. Il giovane, verosimilmente, credeva di farla franca, di riuscire ad avere tutto per se quel grosso Bonsai. E’ stato però ripreso, e appunto incastrato, dalle telecamere. E i poliziotti della sezione Volanti della Questura, dopo aver passato in rassegna proprio quelle immagini, sono riusciti ad identificare e a rintracciare il ladro. Il Bonsai - che, a quanto pare, era ancora caricato sull'autovettura del giovane - è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre il venticinquenne è stato denunciato – l’ipotesi di reato contestata è quella di furto - alla Procura della Repubblica.