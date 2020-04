Non gli parte la moto e per tornare a casa ruba un'auto: arrestato 19enne

La moto non gli parte. Per tornare a casa, a Menfi, ruba un'auto a Castelvetrano. Lo avrebbe riferito ai carabinieri che lo hanno arrestato lo stesso diciannovenne che, in prima battuta, è stato posto ai domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, Alberto Davico, lo ha rimesso in libertà con obbligo di dimora a Menfi. Il gip di Sciacca ha poi rimesso gli atti alla Procura della Repubblica di Marsala per competenza territoriale visto che il furto si è verificato a Castelvetrano.

Assieme a V.A. - che è rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buscemi - era finito ai domiciliari anche un altro giovane menfitano: S. S., 20 anni, per il quale il giudice ha applicato la stessa misura dell'obbligo di dimora.

L'arresto è avvenuto tra Menfi e Santa Margherita Belice quando a bordo della vettura c'era anche il ventenne, difeso dall'avvocato Francesco Di Giovanna. Nell'udienza di convalida dell'arresto al tribunale di Sciacca il diciannovenne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il ventenne, invece, ha risposto al giudice, affermando di essere estraneo al furto e di avere solo accettato un passaggio dall'altro giovane. I due, dopo l'udienza di convalida, hanno lasciato i domiciliari e sono tornati in libertà, con obbligo di dimora a Menfi.