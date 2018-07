Lascia le chiavi attaccate e i ladri gli rubano l'auto: avviate le indagini

Lascia l'auto davanti al cantiere di lavoro - ma con le chiavi appese al cruscotto - e la macchina sparisce. E' accaduto ad un giovane muratore di Calamonaci, impegnato in lavori edili in via Croce. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Quando il lavoratore si è affacciato dal balcone dell'immobile dove stava lavorando s'è subito accorto che della sua Alfa Romeo non c'era più traccia. Subito è stato lanciato l'allarme alla locale stazione dei carabinieri che hanno istituito posti di blocco e rastrellato il paese.

Pare che a mettere a segno il furto - un colpo facile - siano stati due giovani, non è chiaro di che nazionalità siano, che si sono diretti verso la vicina Ribera dove al distributore di carburante pare che abbiano messo 5 euro di benzina.