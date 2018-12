S'intrufolano in una casa rurale e rubano attrezzi e mezzi agricoli: danno a 12 mila euro

Dalla casa rurale di Comitini hanno portato via un trattore agricolo cingolato, un compressore e diversi attrezzi.

I ladri, a Comitini, sono entrati in azione in contrada Palumbo. Hanno forzato il portone di ingresso e una volta intrufolatisi – senza essere visti, né tantomeno sentiti – hanno portato via tutto quello che di “prezioso” hanno trovato: una trattrice agricola cingolata, un compressore e diversi attrezzi agricoli. Il danno provocato al pensionato di 73 anni è stato quantificato – e non è coperto da assicurazione – in ben 12 mila euro. L’anziano, una volta fatta la scoperta, non ha potuto far altro che formalizzare una denuncia, contro ignoti, ai carabinieri della stazione del paese che hanno avviato le indagini.