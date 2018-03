"Furto aggravato in concorso", rintracciato e arrestato dopo quasi 2 anni

Si era reso irreperibile dal maggio del 2016. Nel pomeriggio di ieri, a Favara, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato - dando esecuzione al provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione - Mario Rizzo, agrigentino di 31 anni.

Il giovane dovrà scontare la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione, in quanto condannato per il reato di furto aggravato in concorso. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato alla casa circondariale di Agrigento.