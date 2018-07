"Assolto per furto d'acqua", Girgenti Acque condannata annuncia ricorso

È battaglia legale tra il ravanusano Giuseppe Di Liberto, assolto dall'accusa di aver rubato acqua dalla rete pubblica, ed il gestore Girgenti Acque. L'uomo era stato denunciato nel 2011, nonostante avesse a sua volta denunciato alle forze dell'ordine l'asportazione del misuratore del consumo idrico di un immobile di sua proprietà.

Dopo essere stato assolto "per non aver commesso il fatto", l'uomo ha portato Girgenti Acque davanti al giudice di pace per ottenere un risarcimento danni per i guai giudiziari subiti. Adesso, il giudice ha condannato il gestore a sborsare 3mila euro, di cui 2mila per spese patrimoniali sostenute nel processo e mille per danni morali.

Ma Girgenti Acque non ci sta e annuncia ricorso in appello. Il gestore - si legge in una nota - "nell’interesse dell’intera collettività servita, ha il dovere istituzionale di contrastare l’abusivismo e di denunciare furti di acqua in ossequio ai principi di trasparenza e di non discriminazione fra gli Utenti con la diligenza del buon padre di famiglia. Il controllo sulle reti e l’individuazione dei punti di prelievo abusivi vengono eseguiti con la professionalità e l’attenzione che queste attività impongono".

"Le rigide procedure adottate dalla Girgenti Acque - si legge ancora - non consentono atteggiamenti superficiali o poco attenti nei confronti degli utenti, nella consapevolezza della necessità di denunciare gli abusi tutte le volte che se ne ravvedono le ragioni. Pertanto, la Girgenti Acque, certa di aver agito con l’attenzione, la professionalità e la correttezza dovute, sosterrà le proprie ragioni in sede di appello".