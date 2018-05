"Furti di corrente con la complicità dei verificatori corrotti", niente patteggiamenti

Nessuna richiesta di patteggiamento per i venti imputati dell’udienza preliminare scaturita dall’inchiesta “Alta tensione”, che ipotizza un maxi giro di furti di energia elettrica grazie alla complicità di verificatori dell’Enel corrotti. Le “trattative” fra difesa e Procura, che all’udienza precedente erano state annunciate in aula, per il momento sono state accantonate.

Spetterà, quindi, salvo ripensamenti e cambi di strategie processuali, al giudice Francesco Provenzano decidere se disporre il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere. Prima, però, occorre trascrivere, come chiesto dalla Procura, le intercettazioni disposte dalle indagini. Ieri mattina è stato conferito l’incarico a Giuseppe Rinzivillo.

Si torna in aula, dopo che le conversazioni saranno trascritte interamente, l’11 ottobre. I due principali imputati sono Giovanni Trupiano, 60 anni di Agrigento, e Domenico La Porta, 63 anni di Naro, ispettori dell’Enel che, sostiene l’accusa, in alcuni casi, avrebbero persino alimentato le ruberie e dato suggerimenti utili per non essere scoperti. Trupiano e La Porta sono accusati di diverse ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, furto, truffa e omissione di atti di ufficio. Una donna, residente a Canicattì, Luigia Vinci, 57 anni, avrebbe invece fatto da intermediaria e procacciatrice di nuovi clienti per i due verificatori. L’indagine scaturisce dalla denuncia del gestore di una sala giochi.